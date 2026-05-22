В Цимлянске 10-летний ребенок попал под колеса иномарки

В Цимлянске Ростовской области вечером 21 мая произошло ДТП с иномаркой. На одном из пешеходных переходов под колеса авто попал 10-летний ребенок.ДТП произошло около дома № 43/38 по улице Ленина. По информации ГАИ Ростовской области, 47-летний водитель автомобиля «Рено Меган», двигаясь по улице, не смог избежать наезда на 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу по обозначенному пешеходному переходу.Стоит отметить, что, как подчеркнули сотрудники дорожной полиции, «зебра» была надлежащим образом размечена и оборудована дорожными знаками. Несмотря на это, водитель легковушки, по всей видимости, не сумел вовремя заметить юного пешехода или среагировать на ситуацию, допустив наезд.В результате аварии ребенок получил травмы.