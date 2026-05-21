Полуразрушенный особняк на 20-й Линии в Ростове продают за 21,6 млн рублей

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлено историческое здание, известное как «Дом В. М. Тер-Крикорова, где жил архитектор М. М. Григорян». Стартовая цена лота составляет 21,6 миллиона рублей. Объект культурного наследия регионального значения, расположенный на 20-й Линии, 11/22, находится в критическом состоянии.В дореволюционную эпоху домовладение, где находится объект культурного наследия, имело адрес: ул. 1-я Вознесенская, 18-7. В конце 1880-х годов оно принадлежало наследникам Михаила Трапезонцева, а с 1892 года – Вартересу Маргосовичу Тер-Крикорову. В период с 1900 по 1924 годы в этом доме проживал сын Вартереса Маргосовича, Маркос, который впоследствии стал известным советским архитектором Марком Владимировичем Григоряном.Согласно информации, опубликованной на электронной площадке «ГИС Торги», здание, построенное в конце XIX века, имеет два этажа (основной и цокольный) и занимает площадь 490,3 кв. м, а участок под ним – 618 квадратных метров.«Дом Тер-Крикорова» пустует со второй половины 2000-х годов, после того как пережил пожар и был расселен. Несмотря на признание его объектом культурного наследия в 2018 году, здание продолжает разрушаться. От былого величия остались лишь стены и цоколь, крыша полностью утрачена.Условия аукциона подразумевают, что будущий владелец обязан провести полную реставрацию здания. Работы по его консервации должны быть завершены к 2 августа 2027 года, а реставрационные работы – к 16 апреля 2029 года.Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июня. Аукцион состоится 26 июня.