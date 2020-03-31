Среди городов области Ростов лидирует по ценам на масло, лук и морковь



Ростов-на-Дону стал лидером донского региона по ценам на многие продукты. Такие данные опубликовал Ростовстат.



В Донской столице самыми дорогими оказались баранина (414 рублей за килограмм), курица (132 рубля), мороженая рыба (166 рублей), сливочное и подсолнечное масло (526 и 97 рублей), жирный творог (329 рублей), маргарин (122 рублей) и сметана (223 рубля).



Ростовчане больше всех платят за сыр (524 рубля), стерилизованное молоко (82 рубля), соль (14 рублей), сахар (33 рубля), рис (59 рублей), чёрный и белый хлеб (50 и 42 рубля), гречка (64 рубля), яблоки (78 рублей), белокочанная капуста (22 рубля), морковь (26 рублей) и лук (30 рублей).



Также донская столица вошла в топ-3 городов по самым высоким ценам на варёную колбасу (355 рублей за кило), пшено (58 рублей), вермишель (78 рублей), картофель (25 рублей) и яйца (58 рублей за десяток).



В Ростове-на-Дону стали самыми низкими в области цены на муку (34 рубля), говядину (344 рубля), свинину (248 рублей), пастеризованное молоко (56 рублей), полукопчёную колбасу (441 рубль) и чай (78 рублей за пачку).