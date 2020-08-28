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В Ростове-на-Дону количество зараженных коронавирусом составило 60 человек

В Ростове-на-Дону количество зараженных коронавирусом составило 60 человек
За последние сутки число подтверждённых случаев заражения в Ростовской области на утро 1 сентября достигло 17 060. В Ростове-на-Дону новую коронавирусную инфекцию выявили у 60 человек. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

За последние сутки скончались три человека. За все время пандемии коронавируса жертвами COVID-19 в области стали 354 человека. Кроме того, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 48 человек.

Несмотря на рост заболеваемости в регионе, Ростовская область продолжает выходить из режима ограничений. Благодаря тому, что коэффициент заболеваемости держится ниже единицы, власти региона позволили открыться магазинам, спа-центрам и кафе. Все организации работают строго с соблюдением эпидемиологических норм.

Примечательно, что, по данным на 1 сентября, коронавирусом в России были заражены более миллиона человек.

Теги: коронавирус в Ростове

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