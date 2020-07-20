В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса вылечились 9 288 человек

В Ростовской области общее количество вылечившихся от COVID-19 с начала пандемии достигло 9 288 человек. Об этом сообщает региональное правительство.За последние сутки 136 жителей донского региона перестали болеть коронавирусом. Все выздоровевшие перенесли COVID-19 в легкой форме — бессимптомно или с признаками ОРВИ.Сейчас на стационарном лечении находятся 725 жителей Ростовской области. 42 человека - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.Всего на Дону выявлено 11 778 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватил еще 121 житель. Скончались от COVID-19 уже 192 пациента, включая пятерых, умерших за последние сутки.