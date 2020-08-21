В Ростове-на-Дону количество находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 снизилось до 2 274 человек

Под медицинским наблюдением из-за вируса COVID-19 снизилось до 2 274 человек в Ростове-на-Дону. О данных по состоянию на 25 августа сообщили в администрации города.Все обследуемые пребывают на самоизоляции дома. За последние сутки их количество снизилось на 182 человека. Стоит отметить, такие люди находятся под наблюдением из-за того, что могли контактировать с инфицированными коронавирусом.С начала пандемии в донской столице выявили 6 314 заразившихся опасным вирусом, из которых 5 344 человека уже выздоровели. Умерли от COVID-19 уже 116 жителей Ростова-на-Дону.