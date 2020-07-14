На Дону количество находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса снизилось до 6 007 жителей

Количество находящихся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в донском регионе снизилось до 6 007 человек.Большинство из них (5 962) пребывают на самоизоляции дома. О данных на 17 июля сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Так, за весь период пандемии вируса COVID-19 врачи обследовали на наличие инфекции около 63 тысяч человек. Снято наблюдение медиков с более 57 тысяч жителей Ростовской области.Всего на Дону диагноз «коронавирус» подтвердился у 11 214 человек, включая 97 за прошедшие 24 часа. Жертвами COVID-19 стали 178 пациентов.