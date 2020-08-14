Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону число находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 снизилось до 2 401 человека

В Ростове-на-Дону число находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 снизилось до 2 401 человека
Количество находящихся под медицинским наблюдением в донской столице с подозрением на наличие COVID-19 снизилось до 2 401 человека. О данных на 17 августа сообщили в городской администрации.

За последние сутки в Ростове-на-Дону из-под обследования врачей выбыли 47 жителей. Под медицинское наблюдение граждане попадают, если контактировали с заразившимися коронавирусом.

Всего в донской столице зафиксировано 5 876 случаев инфицирования вирусом COVID-19, включая 91 зараженного за прошедшие 24 часа.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.