В Ростове-на-Дону число находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 снизилось до 2 401 человека
Количество находящихся под медицинским наблюдением в донской столице с подозрением на наличие COVID-19 снизилось до 2 401 человека. О данных на 17 августа сообщили в городской администрации.
За последние сутки в Ростове-на-Дону из-под обследования врачей выбыли 47 жителей. Под медицинское наблюдение граждане попадают, если контактировали с заразившимися коронавирусом.
Всего в донской столице зафиксировано 5 876 случаев инфицирования вирусом COVID-19, включая 91 зараженного за прошедшие 24 часа.