На Дону число людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за COVID-19 снизилось на 92 человека

В донском регионе снизилось количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. О данных на 24 июня сообщили в правительстве Ростовской области.Так, всего под наблюдением врачей находится 10 241 человек, из которых 10 218 пребывают на самоизоляции по месту жительства. За последние сутки количество обследуемых граждан снизилось на 92. Всего под медицинским наблюдением находились около 54 тысяч жителей донского региона с подозрением на коронавирус. Со свыше 44 тысяч человек наблюдение было снято.Напомним, за весь период в донском регионе зафиксировано 8 950 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 97 пациентов.