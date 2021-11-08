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В Ростове на Западном коммунальщики оставили развороченный тротуар

В Ростове на Западном коммунальщики оставили развороченный тротуар
В Ростове на Западном жителям приходится добираться до остановки по грязи. Причиной стали последствия работ коммунальщиков.

По словам местных жителей, во время прокладки подземных коммуникаций на улице Еременко, 98 рабочие разобрали часть тротуара. Когда работы были завершены, они не стали класть плитку обратно и оставили все как есть. Кроме того, часть тротуара продавили техникой. Теперь, чтобы вернуть тротуару прежний вид, придется сначала выровнять землю под ним.

Горожане беспокоятся, что им и дальше придется ходить по грязи, а коммунальным рабочим испорченный тротуар сойдет с рук. Они обратились в администрацию с просьбой принять меры по восстановлению испорченной части. Однако заявку пока не рассмотрели.
Фото: bg.rostov-gorod.ru.
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