Водитель «Лады» госпитализирован после жесткого ДТП на заснеженной трассе под Ростовом

На трассе Аксай – Большой Лог – Старочеркасск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В жестком ДТП 8 февраля 54-летний водитель отечественной легковушки был зажат в покореженном автомобиле и доставлен в больницу.

По предварительной информации, полученной от сотрудников Госавтоинспекции Ростовской области, авария случилась в Аксайском районе. Водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по заснеженной дороге, предположительно, превысил скорость. На одном из поворотов автомобиль занесло, он съехал на правую обочину, а затем выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем "Мерседес GLE 300", которым управлял 40-летний водитель.

В результате мощного удара водитель "Лады" оказался зажат в салоне. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Аксайского района, которые провели работы по освобождению пострадавшего. Получившего травмы водителя отечественного автомобиля экстренно доставили в ближайшую больницу.
Фото: МБУ АР УЧПС
