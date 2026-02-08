Новости
В центре Ростова-на-Дону 20 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

В центре Ростова-на-Дону 20 многоквартирных домов временно остались без отопления. Причиной стало обнаружение дефекта на теплотрассе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, на теплотрассе, проходящей по переулку Соборному. Из-за аварии было прекращено теплоснабжение 20 многоквартирных домов, расположенных в квартале, ограниченном улицами Пушкинской, М. Горького, частью улицы Тельмана и самим переулком Соборным.

По информации областного Министерства ЖКХ, ремонтные бригады уже работают над устранением дефекта. Ориентировочное время окончания работ и полного восстановления подачи тепла – до конца текущих суток.
Фото: ДонДей
