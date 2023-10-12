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Ростовский водоканал осудили на 193 миллиона рублей за загрязнение Дона

Ростовский водоканал осудили на 193 миллиона рублей за загрязнение Дона
С ростовского водоканала взыскали 193 миллиона рублей за загрязнение Дона. Соответствующая информация появилась на сайте ростовского арбитража.

Разбирательство длится с 2021 года. Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли в Дону нефтепродукты, цинк, медь, фосфаты и другие опасные вещества. Источником оказался водоканал, который сбрасывал в реку загрязняющие вещества.

Взыскать компенсацию с поставщика воды мирным путем не удалось. Дело дошло до суда, который присудил водоканалу выплатить Роспотребнадзору компенсацию за нанесенный ущерб. Поставщик попробовал оспорить решение, но дело проиграл.
Фото: Ростов ру.
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