Ростовский водоканал осудили на 193 миллиона рублей за загрязнение Дона

Фото: Ростов ру.

С ростовского водоканала взыскали 193 миллиона рублей за загрязнение Дона. Соответствующая информация появилась на сайте ростовского арбитража.Разбирательство длится с 2021 года. Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли в Дону нефтепродукты, цинк, медь, фосфаты и другие опасные вещества. Источником оказался водоканал, который сбрасывал в реку загрязняющие вещества.Взыскать компенсацию с поставщика воды мирным путем не удалось. Дело дошло до суда, который присудил водоканалу выплатить Роспотребнадзору компенсацию за нанесенный ущерб. Поставщик попробовал оспорить решение, но дело проиграл.