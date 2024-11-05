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В Ростове-на-Дону 5 ноября выпал первый снег

В Ростове-на-Дону 5 ноября выпал первый снег
В Ростове-на-Дону пошел первый снег. Утром 5 ноября на улицах донской столицы жители города заметили первые снежинки.

По словам от жителей города, продолжительность снегопада составила не более 20 минут. Хотя больших снегопадов не предвидится, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно советуют автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю.

Снегопад также прошел в северных районах Ростовской области и в Таганроге.

Напомним, что предстоящая рабочая неделя будет прохладной. Синоптики прогнозируют похолодание до +3 градусов. Кроме того, 6 ноября ожидается дождь.
Фото: ростов.ру
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