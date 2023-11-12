Синоптики спрогнозировали первый снег в Ростове уже 20 ноября

Фото: Ростов ру.

Первый снег в Ростове-на-Дону пойдет уже в начале следующей недели. Такие прогнозы дают синоптики на ближайшее время.По данным специалистов, на протяжении всей предстоящей недели будут идти дожди. Вместе с осадками в донскую столицу придет и похолодание. В ночные часы ожидается понижение температуры до -3...-4 градусов.В следующий понедельник, 20 ноября, ожидается первый снег. Он будет идти ночью, а утром сменится мелким дождем и только ближе к вечеру закончится.