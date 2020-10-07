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В Ростове-на-Дону 132 ребенка заболели коронавирусом

В Ростове-на-Дону 132 ребенка заболели коронавирусом
Более ста детей инфицированы COVID-19 в донской столице. Об этом стало известно 9 октября в ходе круглого стола «Организация работы общеобразовательных учреждений города в условиях ограничительных мер».

Всего в Ростове-на-Дону опасный вирус выявили у 132 несовершеннолетних. Среди них - 114 школьников и 18 детсадовцев. На дистанционную форму обучения перешли 42 класса. Количество зараженных детей в городе составляет пока 0,1%.

Во время конференции отметили, что в горбольнице проходили лечение только 15 несовершеннолетних, в том числе из области. Остальные же боролись с коронавирусом в домашних условиях.

Ситуация с распространением COVID-19 с каждым днем становится все напряженнее. За последние сутки врачи зафиксировали 22 инфицированных ребенка, что стало новым рекордом среди несовершеннолетних.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области COVID-19 у детей

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