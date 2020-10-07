В Ростове-на-Дону 132 ребенка заболели коронавирусом

Более ста детей инфицированы COVID-19 в донской столице. Об этом стало известно 9 октября в ходе круглого стола «Организация работы общеобразовательных учреждений города в условиях ограничительных мер».Всего в Ростове-на-Дону опасный вирус выявили у 132 несовершеннолетних. Среди них - 114 школьников и 18 детсадовцев. На дистанционную форму обучения перешли 42 класса. Количество зараженных детей в городе составляет пока 0,1%.Во время конференции отметили, что в горбольнице проходили лечение только 15 несовершеннолетних, в том числе из области. Остальные же боролись с коронавирусом в домашних условиях.Ситуация с распространением COVID-19 с каждым днем становится все напряженнее. За последние сутки врачи зафиксировали 22 инфицированных ребенка, что стало новым рекордом среди несовершеннолетних.