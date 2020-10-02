Больше всего инфицированных COVID-19 на Дону выявлено среди граждан от 46 до 65 лет

На Дону больше всего инфицированных коронавирусом выявлено среди граждан от 46 до 65 лет. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 4 октября, за минувший день число зараженных в донском регионе увеличилось на 234 человека. Людей от 46 до 65 лет - 86 человек от общего количества инфицированных. Заболели 69 дончан в возрасте от 18 до 45 лет. Вирус настиг и пенсионеров от 66 до 79 лет - 54 человека. Меньше всего зараженных среди детей - зарегистрировано 11 несовершеннолетних, подхвативших инфекцию. Среди пожилых граждан старше 80 лет заболели 15 человек.За последний день жертвами коронавируса стали еще девять граждан: четыре женщины и пять мужчин с сопутствующими заболеваниями. Всего за период пандемии от инфекции скончались 532 пациента.