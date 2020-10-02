Больше всего инфицированных COVID-19 на Дону выявлено среди граждан от 46 до 65 лет
На Дону больше всего инфицированных коронавирусом выявлено среди граждан от 46 до 65 лет. Об этом сообщило региональное правительство.
По данным на 4 октября, за минувший день число зараженных в донском регионе увеличилось на 234 человека. Людей от 46 до 65 лет - 86 человек от общего количества инфицированных. Заболели 69 дончан в возрасте от 18 до 45 лет. Вирус настиг и пенсионеров от 66 до 79 лет - 54 человека. Меньше всего зараженных среди детей - зарегистрировано 11 несовершеннолетних, подхвативших инфекцию. Среди пожилых граждан старше 80 лет заболели 15 человек.
За последний день жертвами коронавируса стали еще девять граждан: четыре женщины и пять мужчин с сопутствующими заболеваниями. Всего за период пандемии от инфекции скончались 532 пациента.