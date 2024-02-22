Жители Батайска опубликовали красивые фотографии распустившихся подснежников

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В Батайске уже распустились подснежники. Кадры цветов в социальных сетях опубликовали местные жители 22 февраля.В Ростовской области наступило долгожданное потепление. В городах области температура поднялась до +5 градусов. Уже через неделю наступит весна. Сейчас через холодную землю пробиваются первые цветы. На одной из полян Батайска появились подснежники. Местные жители фотографируют цветы и публикуют кадры в интернете.Отметим, что в южных районах эти цветы появляются еще в январе. Этим хрупким растениям, появившимся из-под снега, не страшны зимние морозы и весенние заморозки. Поэтому даже в случае, если похолодает, жители региона смогут наблюдать подснежники еще минимум три недели.