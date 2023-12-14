На Пушкинской в Ростове сажают цветы в мерзлую землю

Фото: соцсети (тг Тютина).

Облагораживание Ростова продолжается, несмотря на гололед и снег. Едва температура поднялась чуть выше нуля, на улицах города начали высаживать цветы и деревья.Местные жители поделились в социальных сетях кадрами с улицы Пушкинской, где днем 14 декабря высаживали тюльпаны. Вокруг — счищенный накануне лед, снег и мерзлая земля. В светлое время суток столбик термометра поднялся до +1 градуса, однако почва за это время вряд ли успела стать мягче. Специалисты долбят мерзлую землю, желая украсить город цветами во что бы то ни стало.На Северном тем временем продолжают сажать деревья. Новые растения появляются вдоль дороги на проспекте Королева, 4.— Бесполезная трата ресурсов, так же, как и укладывать асфальт в лужи, — считают пользователи соцсетей.Приживутся ли цветы по такой погоде, неизвестно. В любом случае вряд ли кто-то додумался бы сажать их в мерзлую почву. Как минимум это нецелесообразно — тратить столько сил, чтобы разбить лед.