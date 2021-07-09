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В Ростове на Большой Садовой эвакуировали Сбербанк

В Ростове на Большой Садовой эвакуировали Сбербанк
В центре донской столицы эвакуировали Сбербанк. Происшествие случилось около 15 часов 13 июля на улице Большой Садовой, 104/29.

Клиенты финансовой организации спокойно получали свои услуги, когда им сообщили об экстренной эвакуации. На место приехали сотрудники спецслужб, которые вывели сотрудников и людей из отделения, после чего огородили территорию банка сигнальной лентой. Сейчас полиция занимается отводом транспорта.

Что стало причиной эвакуации, неизвестно. В пресс-службе Сбербанка и ГУ МВД по Ростовской области получить оперативный комментарий не удалось.

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