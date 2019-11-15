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В Ростове клиентов эвакуировали из здания Сбербанка

В Ростове клиентов эвакуировали из здания Сбербанка
Посетителей эвакуировали из здания Сбербанка в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Советской днем 16 ноября.

Один из клиентов обнаружил в помещении бесхозную сумку и сообщил об этом в полицию. На место приехали правоохранители и сотрудники спецслужб. Они вывели из здания посетителей и работников, затем оцепили строение и близлежащую территорию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что после проверки сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов. Через какое-то время банк снова стал работать в штатном режиме.

В сумке лежали бытовые вещи, ее забыл кто-то из посетителей.

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