В Ростове клиентов эвакуировали из здания Сбербанка



Посетителей эвакуировали из здания Сбербанка в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Советской днем 16 ноября.



Один из клиентов обнаружил в помещении бесхозную сумку и сообщил об этом в полицию. На место приехали правоохранители и сотрудники спецслужб. Они вывели из здания посетителей и работников, затем оцепили строение и близлежащую территорию.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что после проверки сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов. Через какое-то время банк снова стал работать в штатном режиме.



В сумке лежали бытовые вещи, ее забыл кто-то из посетителей.