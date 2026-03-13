Фото: Нейросеть

Ростовская область закупит шесть тысяч доз вакцин против менингококка. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок.Министерство здравоохранения региона объявило тендер на закупку шести тысяч доз современной вакцины против менингококковой инфекции. Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 18,5 миллионов рублей.Новая партия вакцины предназначена для защиты от пяти основных и наиболее опасных серогрупп менингококка – A, C, W, Y и X. Эти штаммы способны вызывать тяжелые заболевания, включая сепсис, которые могут привести к инвалидности и летальному исходу. Вакцина будет поставляться в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, в стандартной дозировке – 0,5 миллилитров на дозу или в форме одной дозы.Особое внимание разработчики тендера уделили необходимости охвата максимального числа серогрупп. Это позволит эффективно противостоять потенциальному завозу редких для региона штаммов менингококка из других субъектов Российской Федерации или зарубежных стран, обеспечивая комплексную защиту населения.Вакцинация против менингококковой инфекции является важной мерой профилактики, особенно для уязвимых групп населения. Прививочная кампания против этого опасного заболевания стартует для младенцев уже с 9 месяцев. Закупленные вакцины будут направлены, в первую очередь, на иммунизацию призывников, а также лиц, имевших контакт с очагами инфекции.Завершение приема заявок на участие в тендере запланировано на 20 марта. Победитель конкурса обязуется осуществить поставку всей партии вакцин не позднее 15 декабря 2026 года с момента заключения контракта.