Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область из-за дыры на Солнце

На Ростовскую область 13 марта обрушились магнитные бури из-за коронарной дыры на Солнце. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, в течение суток 13 марта ожидается рост скорости потока солнечного ветра. Затем уровень геомагнитной активности вырастит. Ожидаются бури до уровней G1-G2 ближе к полуночи.

- Если этот прогноз сбудется, то высока вероятность формирования полярных сияний,- сказано в сообщении.

Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы улучшить состояние здоровья следует отказаться от жирной еды, снизить нагрузки и количество кофеина.

