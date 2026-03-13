Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область из-за дыры на Солнце

Фото: DonDay

На Ростовскую область 13 марта обрушились магнитные бури из-за коронарной дыры на Солнце. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.По данным специалистов, в течение суток 13 марта ожидается рост скорости потока солнечного ветра. Затем уровень геомагнитной активности вырастит. Ожидаются бури до уровней G1-G2 ближе к полуночи.- Если этот прогноз сбудется, то высока вероятность формирования полярных сияний,- сказано в сообщении.Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы улучшить состояние здоровья следует отказаться от жирной еды, снизить нагрузки и количество кофеина.