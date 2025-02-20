В Ростове мужчина получил 10 лет «строгача» за попытку устроить теракт

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Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Юрия Прасолова. Его осудили по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Террористический акт». Информацию сообщили в Южном окружном военном суде.Судом установлено, что в августе 2023 года мужчина обнаружил мешок с вещами на свалке. Он принес содержимое в свою квартиру в Херсонской области. Оказалось, что там лежали граната и более 370 патронов различного калибра – их он оставил у себя дома. В тот же период злоумышленник готовился подорвать здание администрации в городе Таврийске.Затем в феврале 2024 года Прасолов подготовил схему улиц, расположенных недалеко от администрации, просчитал пути подхода и отхода. Кроме того, для большего поражения и опасности гибели людей он прикрепил к гранате винтовочные патроны.Завершить задуманное не удалось. Полицейские задержали злоумышленника 14 февраля 2024-го.Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Также он должен заплатить штраф - 50 тысяч рублей.