Суд в Ростове рассмотрит дело о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова

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Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит дело о покушении на Сергея Аксенова. Об этом сказано на сайте прокуратуры Республики Крым 10 февраля.По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины организовал ОПГ, чтобы устроить теракт в Крыму. Членами группы стали Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Они проследили за маршрутами и средствами передвижения служебного авто главы Сергея Аксенова и готовили на него покушение. Злоумышленники арендовали квартиру и разместили в ней камеру. Затем к группе присоединился Владимир Ананьев. Он отвечал за изготовление взрывного устройства.Члены группы спрятали взрывное устройство в арендованном гаражном боксе в городе Симферополе. Задуманное они завершить не смогли. В начале февраля 2024 года их задержали сотрудники ФСБ.- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сказано в сообщении.