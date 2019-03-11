В военном суде Ростова пройдёт заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова



В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова состоится первое заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. Как передаёт ТАСС, оно пройдёт в апреле или мае 2019 года.



Перед судом предстанут четыре подозреваемых: Габибулла Халдузов, Самир Ибрагимов, Хидирнеби Казуев и Шамиль Магомедов. В отношении них 5 октября 2017 года возбудили уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчин обвиняют в подготовке теракта во время концерта Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. В последний момент они отказались от совершения теракта. Подозреваемых задержали после обнаружения взрывного устройства. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сейчас дело находится на стадии завершения. В ближайшее время его передадут в суд.