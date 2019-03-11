Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В военном суде Ростова пройдёт заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

В военном суде Ростова пройдёт заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова
В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова состоится первое заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. Как передаёт ТАСС, оно пройдёт в апреле или мае 2019 года.

Перед судом предстанут четыре подозреваемых: Габибулла Халдузов, Самир Ибрагимов, Хидирнеби Казуев и Шамиль Магомедов. В отношении них 5 октября 2017 года возбудили уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчин обвиняют в подготовке теракта во время концерта Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. В последний момент они отказались от совершения теракта. Подозреваемых задержали после обнаружения взрывного устройства. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас дело находится на стадии завершения. В ближайшее время его передадут в суд.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.