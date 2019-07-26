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В первую неделю августа в Ростове подорожает проезд

В первую неделю августа в Ростове подорожает проезд
Стало известно, в каких числах вырастет стоимость проезда в Ростове. Цена повысится в первой декаде августа, рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Точная дата пока не известна. Проезд подорожает в период со 2 по 7 августа или же 10 августа. Напомним, цена повысится с 24 до 26 рублей, если платить наличными. При оплате транспортной картой будет списываться 23 рубля вместо 20.

Обладатели пенсионных или ученических карт будут платить 11,5 рубля. При этом проезд не подорожает в трамваях и троллейбусах.

Как сообщил Христофор Ермашов, рост тарифов связан с изменением цен на топливо, запчасти и прочее.

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