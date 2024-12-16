В Ростове многоэтажки на Западном остались без отопления

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В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии без отопления остались 24 многоквартирных домов на улице Жмайлова. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Дефект на теплотрассе 16 декабря обнаружили по улице Жмайлова в Советском районе. Из-за этого в домах по улице Малиновского, проспекту Стачки и улице Жмайлова временно отключено отопление. Вернуть тепло обещают до 19:00.Несмотря на наступление резких холодов, аварии на теплотрассах продолжают случаться и доставлять неудобства ростовчанам.Напомним, что этим же днем [center][/center]дефект на теплотрассе обнаружили и по улице Красноармейская в Ленинском районе. Из-за этого в домах по переулку Доломановский также временно отключено отопление. Тепло пустят в этом районе к 18:00.