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Тысячи ростовчан остались в мороз без отопления из-за аварии на теплотрассе

Тысячи ростовчан остались в мороз без отопления из-за аварии на теплотрассе
Из-за аварии на теплотрассе в центре Ростова около сотни домов остались без отопления. Происшествие случилось 19 ноября на улице Седова.

Как сообщают в администрации Ростова-на-Дону, из-за аварии на блоке диаметром 500 миллиметров коммунальщики отключили отопление в многоквартирных домах Кировского и Ленинского районов города. В морозную погоду без отопления оказались 98 жилых домов и 12 социальных объектов по улице Береговой, переулку Братскому, улице Пушкинской и переулку Журавлева.

Сейчас на месте работают две аварийные бригады. Пустить тепло в дома ростовчан обещают к 20 часам.

Напомним, с 17 ноября в Ростове-на-Дону сильно упала температура. Ночью воздух охлаждается до -5 градусов, а дневная температура составляет -1...-3 градуса. Жителям домов, где отключили отопление, остается одеться потеплее и включить обогреватели, соблюдая все правила пожарной безопасности.

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