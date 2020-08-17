В Ростове коронавирусом заразились еще 55 человек

В Ростовской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 19 августа, из 126 новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области 55 - жители донской столицы. Общее количество заболевших в регионе за все время пандемии насчитывает 15 377.Страна продолжает бороться с вирусом, несмотря на поэтапный выход из режима ограничений. На 19 августа в России был заражен 937 321 человек, а жертвами инфекции стали 15 989 россиян.