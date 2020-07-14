В Ростовской области еще 98 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области за сутки еще 98 человек заражены коронавирусом. Об этом сообщает штаб стопкоронавирус.рф.По состоянию на 16 июля общее число инфицированных за все время пандемии коронавируса достигло 11 117 дончан. Большинство из заболевших привезли вирус из других районов, а также имели контакты с заболевшими.Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, власти Ростовской области продолжают снимать ограничения. Последним послаблением стало открытие спа-центров и возобновление работы кинотеатров с 12 июля.Страна продолжает бороться с пандемией. На сегодняшний день в России насчитывается уже 752 797 человек. Жертвами инфекции за все время пандемии стали 11 937 россиян.