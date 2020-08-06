В Ростове коронавирусом за сутки заразились 53 человека

В Ростове-на-Дону коронавирус выявили еще у 53 человек. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.Как стало известно, по состоянию на 8 августа в регионе выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 53 - ростовчане. Общее число заболевших - 13 980. Однако большинство из этих людей уже выздоровели. При этом есть пациенты, которые продолжают бороться с инфекцией.Лечение в стационарах получают 949 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 44%.Общее число зараженных по стране насчитывает 882 347 случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции за все время пандемии скончались 14 854 россиянина.