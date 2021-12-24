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В Ростове коммунальщики не справляются с уборкой снега

В Ростове коммунальщики не справляются с уборкой снега
Коммунальщики не справляются со снегом в Ростове. Заметенные дороги сковали движение с самого утра 28 декабря. На улицы донской столицы направили две сотни единиц спецтехники, которая должна расчищать проезжие части. Однако машины не успевают убирать снег - дороги тут же заметает новым слоем. Автомобилисты буксуют, а пешеходы с трудом пробираются по тротуарам.

В администрации Ростова заявили, что уборкой снега занимаются во всех районах города. Например, 11 комбинированных машин работают в Советском районе. Из них восемь сосредоточены на Малиновского. В Октябрьском районе девять машин убирают Вавилова, Королева, Таганрогскую, Шеболдаева и кольцо у РГУПСа.

Из-за скользкой дороги на проспекте Нагибина водитель автобуса не справился с управлением и съехал в клумбу. Многие машины с трудом могут подняться с набережной по Семашко и Буденновскому. Они буквально буксуют на месте. Транспортный коллапс из-за непогоды случился не только в донской столице, но и в отдаленных пунктах региона. В соцсетях на заметенные дороги жалуются жители различных муниципалитетов области. Кроме того, снег парализует и движение на трассах.

В связи с ухудшением ситуации и погодных условий глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в 17.00 проведет заседание оперативного штаба.
Фото: Алексей Бойко.
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