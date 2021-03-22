Из-за мокрого снега в Октябрьском районе Ростова образовались пробки

В Ростове мокрый снег сковал в пробках сразу пять улиц Октябрьского района. Заторы начались примерно с 6:30 утра 24 марта.Движение начинает затрудняться на улице Таганрогской, а после пробка перетекает в Дачную и улицу 56-Армии. Но там затор становится только хуже, так как с улицы Вавилова движется встречная колонна машин. Продолжить движение автомобилисты смогут только после кольцевого съезда на Шеболдаева.Для того, чтобы преодолеть три километра водителям придется потратить почти час времени. Поэтому перед тем как выехать из дома лучше сразу продумать пути объезда.