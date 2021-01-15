Коммунальщики не справляются с уборкой снега в Ростове

Вторые сутки донскую столицу заметает снегом. И без того сложная ситуация на дорогах из-за закрытия моста Малиновского усугубилась неблагоприятными погодными условиями. В город выехало несколько сотен снегоуборочной техники, однако она не справляется с обильными осадками.Утром 18 января на расчистку дорог и тротуаров направили порядка 500 уборщиков и 200 спецмашин. В приоритете - обеспечить проходы к банкам, магазинам, пешеходным переходам и другим социально значимым объектам.Однако непрерывный снег и ветер осложняет им задачу - все расчищенные места тут же заметает новым слоем осадков. Жители города жалуются на сугробы, мешающие передвигаться по городу. Люди, которые вышли на улицу с детьми, не могут везти коляску - колеса буквально вязнут в сугробах. Движение затруднено и на проезжей части. Помимо гигантских пробок, образовавшихся в городе, неубранные от снега дороги провоцируют риск ДТП.Несмотря на большое количество уборочной техники, коммунальные службы не справляются с огромным объемом работы. Как сообщили в администрации города, техника работает круглосуточно, однако очевидно, что и этого недостаточно для расчистки города от такого большого количества осадков, внезапно накрывшего донскую столицу.