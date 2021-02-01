В Ростове к учителю года, уволенному из-за протестных акций, пришли с обыском

В квартиру ростовчанина Александра Рябчука, преподавателя истории и обществознания, пришли с обыском после его участия в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Утром 3 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском по адресу прописки.Александр рассказал Rostov.ru, что в квартиру, где живут его бывшая жена с дочкой, с обыском пришел ОМОН. Сначала правоохранители настойчиво ломились в жилище, а когда женщина открыла дверь, стали проверять их личные вещи.- Все это происходило практически на глазах у моего ребенка, - рассказал Александр. - Жена просила сотрудников полиции быть потише, потому что дочка была в соседней комнате.Проблемы у Александра начались сразу после участия в несанкционированном митинге 23 января в поддержку Алексея Навального. Мужчину уволили из школы № 11 Ростова-на-Дону, где он семь лет преподавал историю и обществознание. Произошло это после того, как учитель отказался удалить из социальных сетей свои высказывания и прочий контент с протестной тематикой.Рябчук попытался устроиться в частный лицей, однако и оттуда спустя два рабочих дня его попросили уйти. Александр уверен, что руководство вынудило его уволиться из-за его политических взглядов.Следует отметить, что в 2020 году Александр победил в городском конкурсе «Учитель года». Был награжден грамотой и денежной премией. После истории с увольнением он зарегистрировался как самозанятый и будет преподавать индивидуально.