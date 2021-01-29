В Ростове-на-Дону началась акция в поддержку Алексея Навального

В донской столице началась повторная мирная демонстрация в поддержку Алексея Навального. 31 января к 12.00 люди снова собрались у Донской публичной библиотеки. К началу акции на месте встречи собрались порядка 300 человек. Помимо горожан, у публички стоят около сотни сотрудников полиции.Накануне акции сразу на нескольких центральных улицах были установлены ограждения. Возле них стоят полицейские, которые пропускают митингующих по одному. Возмущенная толпа постепенно уходит.Сейчас колонна людей, среди которых, как молодежь, так и взрослые, направилась по улице Пушкинской в сторону Ворошиловского проспекта.Напомним, на первую акцию протеста в поддержку Алексея Навального вышли порядка трех тысяч человек.