Ростовчанам грозят штрафами за участие детей в акции в поддержку Алексея Навального

В Ростове тысячи родителей пишут в соцсетях о том, что получают сообщения из полиции по поводу митингов, которые 23 января состоятся по всей России в поддержку Алексея Навального. Семьям посылают смс, в которых грозят крупными штрафами за участие школьников в акции.«Уважаемые родители (законные представители). Доводим до вашего сведения о факте возможного участия несовершеннолетних в несанкционированном митинге 23 января на публичной библиотеке в поддержку Навального. О том что участие в данном мероприятии является нарушением, предусмотрены штрафы. В случае если вы будете принимать участие с детьми, к вам будут приниматься меры административного характера, штрафы предусмотрены до от 30т.р», - говорится в стандартных сообщениях, приходящих на телефоны.Составители текста допустили ошибку, и родителям неясно: им угрожают штрафом на сумму «от» 30 тысяч рублей или «до»?Такая активность со стороны правоохранителей может стать еще большей рекламой предстоящей акции. Многие могли даже не знать о митингах, а после сообщений из полиции стали узнавать об этом.