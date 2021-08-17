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В Ростове эвакуировали жильцов «Красного Аксая» из-за сообщения о бомбе

В Ростове эвакуировали жильцов «Красного Аксая» из-за сообщения о бомбе
ЖК «Красный Аксай» эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Анонимная информация поступила около полудня 19 августа. Информацию о ЧП подтвердили в МВД по Ростовской области.

Эвакуация жильцов прошла в доме № 36 на улице Городовикова, 36. Людей вывели на улицу и вызвали все экстренные службы. После проверки, которая не нашла опасных предметов, ростовчанам разрешили вернуться домой.

Если автор анонимного сообщения будет найден, ему грозит крупный штраф и ответственность за анонимное сообщение о минировании.

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