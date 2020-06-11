Ростовский аэропорт Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиров и персонал аэропорта Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании.Сигнал об угрозе поступил около 17 часов 15 июня. Сразу после сообщения о взрывоопасном предмете посетителей и персонал попросили покинуть здание. Люди вышли на улицу, где ждали окончания проверки.Специалисты исследовали помещения аэропорта. По информации пресс-службы, никаких опасных предметов обнаружено не было.После окончания проверочных мероприятий пассажиры вернулись в зал. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Рейсы не отменялись.