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Ростовский аэропорт Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ростовский аэропорт Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиров и персонал аэропорта Платов эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Сигнал об угрозе поступил около 17 часов 15 июня. Сразу после сообщения о взрывоопасном предмете посетителей и персонал попросили покинуть здание. Люди вышли на улицу, где ждали окончания проверки.

Специалисты исследовали помещения аэропорта. По информации пресс-службы, никаких опасных предметов обнаружено не было.

После окончания проверочных мероприятий пассажиры вернулись в зал. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Рейсы не отменялись.

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