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В Ростове эвакуировали несколько городских судов из-за угрозы минирования

В Ростове эвакуировали несколько городских судов из-за угрозы минирования
В Ростове из-за угроз минирования эвакуировали несколько городских судов. Предупреждение об опасности поступило утром 9 июня.

Речь идет о Кировском, Советском, Пролетарском, Ворошиловском и Первомайском районных судах Ростова. На место тут же направили все экстренные службы. Кинологи проверили все здания на наличие взрывчатых веществ, но ничего не нашли.

Аналогичная ситуация была и в Таганрогском городском суде. Там тревога также оказалось ложной.

Большинство судов уже вернулись к работе после проверки спецслужбами. Часть зданий еще обследуют на наличие взрывоопасных предметов. Некоторые заседания из-за происшествия пришлось отложить.
Фото: Rostov.ru.
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