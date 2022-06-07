В Ростове эвакуировали несколько городских судов из-за угрозы минирования

Фото: Rostov.ru.

В Ростове из-за угроз минирования эвакуировали несколько городских судов. Предупреждение об опасности поступило утром 9 июня.Речь идет о Кировском, Советском, Пролетарском, Ворошиловском и Первомайском районных судах Ростова. На место тут же направили все экстренные службы. Кинологи проверили все здания на наличие взрывчатых веществ, но ничего не нашли.Аналогичная ситуация была и в Таганрогском городском суде. Там тревога также оказалось ложной.Большинство судов уже вернулись к работе после проверки спецслужбами. Часть зданий еще обследуют на наличие взрывоопасных предметов. Некоторые заседания из-за происшествия пришлось отложить.