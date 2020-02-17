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Суды Ростова-на-Дону эвакуировали из-за угрозы взрыва

Суды Ростова-на-Дону эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону эвакуировали несколько судов. Специалисты сейчас проверяют здания на наличие опасных предметов. Как сообщает DonDay, 19 февраля около 14:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Советском, Пролетарском, Ленинском и Ворошиловских судах заложены взрывные устройства. Звонок был анонимным.

На места выехали сотрудники МЧС, следственно-оперативные группы, кинологи, медики и другие спецслужбы. Всех работников и посетителей судов эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Эксперты начали исследование зданий. Пока информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась.

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