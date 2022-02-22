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Восемь районных судов Ростова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Восемь районных судов Ростова эвакуировали из-за сообщения о минировании
В восемь районных судов Ростова поступили сообщения о минировании. Об этом рассказали 24 февраля в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Сообщения о готовящемся взрыве поступили в Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский суды Ростова-на-Дону. На месте работают экстренные службы и правоохранители. Из здания эвакуированы все сотрудники и посетители, все судебные заседания прекращены.

В Железнодорожном районном суде сообщили, что их работники уже вернулись на свои места. После проверки остальные сотрудники также вернутся обратно в помещение.
Фото: yandex.ru
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