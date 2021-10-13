В Ростове эксперт бюро МСЭ отправится в колонию за липовые справки об инвалидности
Экс-руководитель экспертного состава бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Ростовской области предстала перед судом. Ларису Таранцеву обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы женщина позволяла бывшему главе гуковского бюро № 30 Борису Котову безнаказанно делать липовые справки об инвалидности людям, не имевшим на это права. За такие попустительства по службе Борис регулярно давал ей деньги. Общая сумма взяток, полученных обвиняемой, составила более 14,5 миллиона рублей.
В июле 2018 года Бориса Котова приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и служебный подлог. А в ноябре 2020 года обвинения выдвинули в отношении экс-руководителя регионального бюро МСЭ.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, суд признал Ларису Таранцеву виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.