Экс-руководитель экспертного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области обвиняется в получении взяток
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя экспертного бюро медико-социальной экспертизы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом 5 ноября сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, в период с 2013 по 2017 годы женщина позволяла бывшему главе гуковского бюро № 30 Борису Котову безнаказанно делать липовые справки об инвалидности людям, не имевшим на это право. За такие попустительства по службе Борис регулярно давал ей деньги. Общая сумма взяток, полученных обвиняемой, составила более 14 миллионов рублей.
- Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в прокуратуре Ростовской области.
Напомним, ранее суд приговорил Бориса Котова к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и служебный подлог.