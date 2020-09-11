В Ростове из-за дорожных работ изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

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В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта. Несколько маршрутов изменят свои направления из-за ремонтных работ на улицах Мясникова и Сарьяна. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Так, троллейбус №22, проехав по улице 19-я Линия, повернёт налево, на улицу Листопадова. Далее транспорт проследует по Богданова, поднимется вверх на 35-й Линии, вернётся на Сарьяна и продолжит движение по своему обычному маршруту.Автобусы №54, 55, 66, 70 будут так же объезжать дорожные работы. В обратном направлении изменит курс только маршрут №55. Общественный транспорт с улицы Сарьяна поднимется по 35-й Линии на Комсомольскую, выедет на площадь Свободы и затем будет двигаться по Закруткина согласно схеме.Автобус №68 изменит схему движения следующим образом: от площади Толстого транспорт проследует до площади Свободы и свернёт на 19-ую Линию. Ремонтные работы маршрут объедет также по Листопадова, Богданова и выедет на Сарьяна через 35-ую Линию.Кроме того, в другом направлении будет следовать маршрут №80. В обратную сторону транспорт пройдёт по улице 19-Линия, Листопадова, Богданова и 35-я Линия. Потом по улице Сарьяна он продолжит следовать по привычной схеме.Ремонт дорог в Пролетарском районе Ростова закончится 20 ноября 2020 года. До этого времени общественный транспорт будет следовать по изменённой схеме маршрута.