В Ростове в День города изменятся схемы движения нескольких маршрутов



В Ростове-на-Дону в День города изменятся схемы движения нескольких маршрутовИнофрмацию об этом передает департамент транспорта.



С 19 часов 13 сентября до 9 часов 15 сентября автобусы с маршрутами № 13, 62 будут следовать по укороченной схеме движения.

Общественный транспорт будет ходить до проспекта Буденновского с разворотом на Береговую.



С 13 сентября 21 часа до 15 сентября 6 часов маршрут транспорта № 3, 3А, 7, 67, 88, 98 будет следующим: улица Садовая - проспект Театральный - проспект Шолохова и далее по маршруту следования. В течение этого периода схема еще раз на несколько часов поменяется 14 сентября. В субботу с 5 до 23 часов автобусы сначала поедут по Ворошиловскому, делая остановки на улице Красноармейской и Театральном проспекте.



В течение трех дней в те же часы изменится схема автобусов №№ 70, 80. Они будут двигаться через ул. Садовую, далее проспект Театральный, проспект Шолохова, улица 20-я Линия, а после – по привычному маршруту. 14 сентября с 5 до 23 часов снова произойдут изменения: до остановки на Шолохова транспорт будет проезжать по Ворошиловскому через Красноармейскую и Театральный проспект.



В выходные в те же часы, с 21 часа в пятницу и до 6 часов в воскресенье, автобусы №№ 24, 55, 80-МТ, 98-МТ поедут по таким остановкам: улица Красноармейская - проспект Театральный - улица М. Горького - улица Ченцова – улица Каяни - улица Мурлычева - улица Верхненольная - улица Советская и далее по привычному маршруту.



14 сентября в течение дня с 5 до 23 часов маршрут автобусов № 39 и 76 будет включать такие остановки на Ворошиловском мосту, Южном подъезде к Ростову, многоуровневой дорожной развязке в районе «Мегамага», на улице Магистральной от Южного подъезда до Левобережной. Талее транспорт проследует по стандартному маршруту.



Изменится и схема движения троллейбусов № 1. Они будут следовать с остановками на Привокзальной площади, улице Красноармейской, проспекте Театральном, проспекте Шолохова и далее по маршруту.









