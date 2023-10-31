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В Ростове из-за сообщения о пожаре из здания Промсвязьбанка эвакуировали людей

В Ростове из-за сообщения о пожаре из здания Промсвязьбанка эвакуировали людей
В Ростове из здания Промсвязьбанка из-за сообщения о пожаре эвакуировали людей. Происшествие случилось утром 31 октября на улице Большой Садовой.

Из здания № 36, где находятся Промсвязьбанк и другие организации, вывели людей. На место прибыли несколько пожарных машин. Экипированные спасатели зашли внутрь, но спустя некоторое время вышли.

- Нам сообщили, что в здании произошло возгорание. Но где оно было, пожарные не нашли. Нас вывели на улицу и сказали, что будем стоять на улице, пока помещение не проветрится, - рассказали сотрудники банка.

Сколько людям придется ждать на улице, пока не понятно.
Фото: Ростов ру.
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