В Ростове из-за сообщения о пожаре из здания Промсвязьбанка эвакуировали людей

Фото: Ростов ру.

В Ростове из здания Промсвязьбанка из-за сообщения о пожаре эвакуировали людей. Происшествие случилось утром 31 октября на улице Большой Садовой.Из здания № 36, где находятся Промсвязьбанк и другие организации, вывели людей. На место прибыли несколько пожарных машин. Экипированные спасатели зашли внутрь, но спустя некоторое время вышли.- Нам сообщили, что в здании произошло возгорание. Но где оно было, пожарные не нашли. Нас вывели на улицу и сказали, что будем стоять на улице, пока помещение не проветрится, - рассказали сотрудники банка.Сколько людям придется ждать на улице, пока не понятно.