В Ростове эвакуировали 60 человек при пожаре на почте

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В Ростове произошел пожар в здании управления Почты России. ЧП случилось утром 13 января на улице Лермонтовской, 116.Люди почувствовали запах гари около 10:30. Едкий дым доносился откуда-то с потолка. Сотрудники вывели посетителей из здания, а когда увидели огонь, выбежали и сами. Всего из Главпочтамта вышли 60 человек.Когда на место прибыли спасатели, пламя распространилось на несколько квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось спустя полчаса. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет. Причины ЧП станут известны позже.Несмотря на небольшую площадь возгорания, помещению нанесен ущерб. Потолки практически разрушены, все оборудование и товары залиты водой после тушения. Чтобы привести почту в порядок, потребуется немало денег. В связи с ремонтом график работы почтового отделения временно изменится.