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В Ростове ввели режим повышенной готовности

В Ростове ввели режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Алексей Логвиненко.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки стоит ожидать вторжение в регион холодного арктического воздуха. В Ростове пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается налипание снега на проводах и деревьев, на дорогах гололед. Кроме того, столбики термометров понизятся, стоит ждать сильный ветер.

- Принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он начнет действовать 12 декабря с 18:00 и продлится до 17 декабря до 12:00.

Жителям в этот период стоит быть аккуратнее. Необходимо обходить непрочные конструкции: рекламные щиты, ветхие деревья и прочее. Также следует соблюдать ПДД, чтобы не стать участником ДТП.
Фото: Rostov.ru
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