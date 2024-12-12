В Ростове ввели режим повышенной готовности

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Алексей Логвиненко.По данным синоптиков, в ближайшие сутки стоит ожидать вторжение в регион холодного арктического воздуха. В Ростове пройдут дожди с мокрым снегом, ожидается налипание снега на проводах и деревьев, на дорогах гололед. Кроме того, столбики термометров понизятся, стоит ждать сильный ветер.- Принято решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он начнет действовать 12 декабря с 18:00 и продлится до 17 декабря до 12:00.Жителям в этот период стоит быть аккуратнее. Необходимо обходить непрочные конструкции: рекламные щиты, ветхие деревья и прочее. Также следует соблюдать ПДД, чтобы не стать участником ДТП.